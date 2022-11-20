Кайри Ирвинг: «Давайте творить и наслаждаться друг другом»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг обратился к болельщикам после того, как получил официальное разрешение вернуться в команду.

«Всем вам, кто поддерживал меня во время этого Путешествия, я хочу сказать спасибо. Я люблю вас и уважаю ваше бесстрашие и храбрость. Вы мотивируете меня больше, чем вы думаете. Теперь давайте творить и наслаждаться друг другом», – написал Ирвинг в своих соцсетях.

Звездный баскетболист выполнил все условия возвращения в «Нетс» и сыграет против «Гризлис» сегодня сегодня ночью. Он пропустил восемь матчей после того, как был отстранен на неопределенный срок за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри