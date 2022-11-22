Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг признался, что устал от того, что у него нет возможности открыто выражать свои мысли, не подвергаясь при этом резкой критике.

«Мне бы хотелось иметь такую платформу, на которой я мог бы открыто делиться своими мыслями, без навешивания ярлыков, не подвергаясь резкой критике и не сталкиваясь с внешним восприятием, которое не имеет ко мне никакого отношения», – заявил Ирвинг.

В воскресенье Ирвинг вернулся в команду после отстранения за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

Кайри после размещения поста оказался под сильным давлением общественности, ему пришлось извиниться и выполнить требования , прежде чем завершилась его 8-матчевая дисквалификация.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют