Бывший игрок НБА Джален Роуз поддержал легенду лиги Айзейю Томаса и его «Пистонс», которые не стали пожимать руки «Буллс» .

«Я поддерживаю позицию Айзейи. Объясню свое мнение. В те времена в НБА были настоящие противостояния. В таких противостояниях никто не жмет руки, не целует деток после матчей и не обменивается майками.

То был совершенно другой подход, другой стиль. И мне это нравилось», – заявил Роуз.

В 1991 году состоялся знаменитый эпизод, когда лидеры «Пистонс» не стали пожимать руки игрокам «Буллс» после поражения в серии плей-офф. Тот момент вызвал недовольство со стороны Джордана, который до сих пор не общается с Томасом.

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