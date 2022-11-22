Джален Роуз поддержал Айзейю Томаса и «Пистонс», которые в 91-м не стали пожимать руки «Буллс» Джордана

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Бывший игрок НБА Джален Роуз поддержал легенду лиги Айзейю Томаса и его «Пистонс», которые не стали пожимать руки «Буллс» Майкла Джордана.

«Я поддерживаю позицию Айзейи. Объясню свое мнение. В те времена в НБА были настоящие противостояния. В таких противостояниях никто не жмет руки, не целует деток после матчей и не обменивается майками.

То был совершенно другой подход, другой стиль. И мне это нравилось», – заявил Роуз.

В 1991 году состоялся знаменитый эпизод, когда лидеры «Пистонс» не стали пожимать руки игрокам «Буллс» после поражения в серии плей-офф. Тот момент вызвал недовольство со стороны Джордана, который до сих пор не общается с Томасом.

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