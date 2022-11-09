Айзейя Томас: «Джордан назвал меня мудаком, этот конфликт будет продолжаться очень долго»

Член Зала славы заявил, что далек от примирения с легендарным игроком «Чикаго» .

«Я смотрел «Последний танец» со своей семьей и думал, что все хорошо. А затем этот парень появляется на экране и говорит, что ненавидит меня, после чего называет мудаком. И я посмотрел целый документальный фильм о том, что я мудак.

И я такой: «Ну все, тайм-аут. Пока я не получу публичных извинений, этот конфликт будет продолжаться очень долго, потому что я из западной части Чикаго», – заявил Томас.

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