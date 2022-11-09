Айзейя Томас: «Джордан назвал меня мудаком, этот конфликт будет продолжаться очень долго»

Теги Майкл Джордан Чикаго Айзейя Томас НБА Зал славы кино Баскетбол

Член Зала славы Айзейя Томас заявил, что далек от примирения с легендарным игроком «Чикаго» Майклом Джорданом.

«Я смотрел «Последний танец» со своей семьей и думал, что все хорошо. А затем этот парень появляется на экране и говорит, что ненавидит меня, после чего называет мудаком. И я посмотрел целый документальный фильм о том, что я мудак.

И я такой: «Ну все, тайм-аут. Пока я не получу публичных извинений, этот конфликт будет продолжаться очень долго, потому что я из западной части Чикаго», – заявил Томас.

Как выглядят легенды НБА на пенсии? Шакил сбросил 15 кг, Джордан курит 6 сигар в день, Пиппен выпустил бурбон

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные