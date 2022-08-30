Джален Роуз не включил Леброна и Билла Расселла в свою пятерку всех времен

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Известный в прошлом игрок, ныне эксперт ESPN Джален Роуз составил символическую пятерку всех времен.

Роуз не включил в персональную Топ-5 суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса и многократного чемпиона НБА Билла Расселла.

«Мэджик, Айзейя, Джордан, Берд, пятый – капитан Карим.

Вы можете ненавидеть меня или мой список, но если внимательно изучить историю игры, каждый из названных входит в Топ-12 всех времен», – заявил Роуз.

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