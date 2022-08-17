Билл Лэймбир: «Леброн Джеймс – лучший игрок в истории баскетбола»

Двукратный чемпион в составе Билл Лэймбир заявил, что считает суперзвезду величайшим игроком в истории.

«Я открыто говорю, что считаю Леброна Джеймса лучшим игроком в истории.

Это игрок с ростом 2 метра и весом 130 килограммов, который бегает как ветер, прыгает до потолка и, самое главное, когда он пришел в лигу, с первого дня он знал, как вовлечь своих партнеров по команде. Джордану пришлось долго этому учиться.

Если говорить о чемпионских титулах, у Джордана их больше, но я думаю, что Леброн в любом поколении добился бы того, чего он добился сейчас. Я убежден, что он лучший игрок в истории баскетбола», – сказал Лэймбир.

«Пистонс» Лэймбира и «Буллс» Джордана были принципиальными соперниками в конце 80-х и начале 90-х.

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