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    Айзейя Томас: «Все называли «Пистонс» плохими, а потом пришли и забрали у нас половину команды»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Детройт Айзейя Томас НБА Деннис Родман Баскетбол

    Легенда «Детройта» Айзейя Томас в подкасте «Point Forward» рассказал о своем бывшем партнере по команде Деннисе Родмане.

    «Деннис Родман был лучше, чем многие думают. Когда Деннис был с «Пистонс», ему пришлось многому научиться.

    Но потом Майкл Джордан и «Буллс» заполучили Денниса Родмана. Все называли «Пистонс» плохими, а потом пришли и забрали у нас половину команды», – посмеялся Томас.

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