Клубы НБА присматриваются к Клинту Капеле и Джону Коллинзу

Представители передней линии «Атланты» и находятся в сфере интересов нескольких клубов .

Как информирует HoopsHype, управленцы команд, которым требуется усиление передней линии, прорабатывают возможность обмена Капелы и Коллинза.

Предполагается, что «Хоукс» могут обменять кого-то из своих «больших» с учетом присутствия в составе 21-летнего центрового , которому пойдет на пользу дополнительное игровое время.

стартовала в сезоне с результатом 10-7 и занимает 6-е место на Востоке.

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