Клубы НБА присматриваются к Клинту Капеле и Джону Коллинзу
Представители передней линии «Атланты» Клинт Капела и Джон Коллинз находятся в сфере интересов нескольких клубов НБА.
Как информирует HoopsHype, управленцы команд, которым требуется усиление передней линии, прорабатывают возможность обмена Капелы и Коллинза.
Предполагается, что «Хоукс» могут обменять кого-то из своих «больших» с учетом присутствия в составе 21-летнего центрового Оньеки Оконгву, которому пойдет на пользу дополнительное игровое время.
«Атланта» стартовала в сезоне с результатом 10-7 и занимает 6-е место на Востоке.
«Жук» был изгоем авторынка США. Все изменилось благодаря новаторству рекламщиков и Уилту Чемберлену
Комментарии