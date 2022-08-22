«Атланта» предлагала Джона Коллинза, Де′Андре Хантера и драфт-пик за Кевина Дюрэнта

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В прошлом месяце «Атланта» предлагала «Бруклину» Джона Коллинза, Де′Андре Хантера и драфт-пик за звездного форварда Кевина Дюрэнта, сообщает The Athletic.

«Нетс» не заинтересовались предложением «Хоукс», и переговоры не получили продолжение.

«Бостон», «Торонто» и «Майами» остаются главными претендентами на Дюрэнта. Интерес к форварду также проявляли «Филадельфия», «Милуоки», «Денвер», «Новый Орлеан», «Финикс» и «Мемфис».

В контракте Дюрэнта с «Нетс» остались четыре года и 198 миллионов долларов.

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