Лэндри Филдс: «Нет такого, чтобы «Хоукс» хотели избавиться от Джона Коллинза. Это абсурд»

Генеральный менеджер «Атланты» опроверг слухи о том, что клуб стремится обменять тяжелого форварда .

«Джон — ценный игрок. Нет такого, чтобы мы хотели избавиться от Джона. Это абсурд. Это неправильное толкование.

Другие команды часто обращаются к нам по поводу Джона, поэтому его имя часто упоминается в переговорах о возможном обмене и у людей возникает ложное ощущение, что мы пытаемся его обменять», – сказал Филдс.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов