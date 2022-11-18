«Финикс» проявляет интерес к Джону Коллинзу

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«Атланта» начала предварительные переговоры по поводу возможного обмена тяжелого форварда Джона Коллинза (25 лет, 206 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Одной из команд, заинтересованных в приобретении Коллинза, является «Финикс».

Коллинз, выбранный «Атлантой» под 19-м номером драфта-2017, проводит шестой сезон в НБА. В нынешнем сезоне форвард набирает 12,6 очка, 7,7 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за игру.

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