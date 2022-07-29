«Майами» обсуждал с «Атлантой» возможный обмен Джона Коллинза

рассматривал возможность приобретения тяжелого форварда «Атланты» (24 года, 206 см), сообщает журналист ESPN.com Зак Лоу.

По словам Лоу, некоторое время назад представители «Хит» связывались с «Хоукс» по поводу возможного обмена с участием Коллинза. Потом клуб сосредоточился на Кевине Дюрэнте («Бруклин») и Доноване Митчелле («Юта»), но еще может вернуться к варианту с Коллинзом.

Ранее сообщалось, что «Хоукс» намерены обменять Коллинза этим летом. В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 54 матча, набирая в среднем 16,2 очка, 7,8 подбора и 1,8 передачи.

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