Сергей Базаревич: «Нам нужно справиться с агрессией УНИКСа и реализовать свои шансы»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.

собрал хороших легионеров. Это глубокая, физически сильная команда. Она неплохо играет – и место в таблице это показывает. УНИКС играет агрессивно, и нам нужно справиться с агрессией казанцев, реализовать свои шансы.

Мы в ближайших матчах вынуждены играть без Малкольма Томаса: в игре против «Автодора» он сломал палец и выбыл на какое-то время. Надеюсь, ребята сыграют сегодня в том числе и за него.

Сегодня будет первый матч для Джордана Теодора. Конечно, ему нужно время, чтобы адаптироваться к игре и найти свой ритм – будем делать это в боевых условиях», – сказал Базаревич.

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