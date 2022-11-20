Вячеслав Зайцев: «Готовимся к матчу с «Самарой» максимально серьезно»
Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал о подготовке к завтрашнему домашнему матчу с «Самарой» в рамках Лиги ВТБ.
«Команда соперников представляет собой сплав опытных баскетболистов, выступавших в Евролиге и НБА, и талантливых парней, которые стремятся доказать, что заслуживают права выступать в Единой Лиге ВТБ.
Готовимся к предстоящему матчу максимально серьезно и постараемся порадовать наших болельщиков победой», – сказал Зайцев.
Комментарии