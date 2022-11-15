Сергей Базаревич – о поражении от «Автодора»: «Бывают такие дни, когда мяч просто не летит в корзину»

Главный тренер «Самары» посетовал на низкую реализацию бросков в матче против «Автодора» (69:74) в Единой лиге ВТБ.

«Поздравляю «Автодор» с победой! Мы знали, что саратовская команда поменяла тренера и поэтому будет играть с удвоенной энергией. В начале третьей четверти у нас случился провал, когда мы не реализовали несколько бросков, а соперник, напротив, забил свои попытки. Это сказалось на итоговом результате.

Сегодня «Автодор» более агрессивно действовал в защите по сравнению с нами. К тому же нас подвел ужасный процент реализации бросков с игры. На протяжении всей встречи мы демонстрировали неплохую защиту, но бывают такие дни, когда мяч просто не летит в корзину. Сегодня был именно такой день», – сказал Базаревич.

реализовала 23 из 65 (35,3%) бросков с игры, включая 6 из 23 (26,1%) попыток из-за дуги.

В воскресенье «Автодор» возглавил . Благодаря победе над «Самарой» команда прервала 5-матчевую серию поражений.

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