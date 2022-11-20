Велимир Перасович: «Самара» скомплектовала очень боеспособную команду»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против «Самары» в рамках Лиги ВТБ.

«Нам предстоит сложный матч. скомплектовала очень боеспособную команду, костяк которой составляют легионеры, выступавшие в НБА и Евролиге. Недавно они усилились еще одним сильным американцем Джорданом Теодором.

Наши соперники обладают опытом и атлетизмом, у них авторитетный тренер. Помним, как проиграли им в сентябре в товарищеской встрече, а в двух других матчах на паркете шла равная борьба. Поэтому нам нужно сохранять концентрацию, быть готовыми к изоляциям и сдержать их «больших», – сказал Перасович.

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