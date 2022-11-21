Разыгрывающий помог команде одержать первую гостевую победу в сезоне.

В матче с «Рокетс» (127:120) Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых.

За 37 минут Стеф реализовал 11 из 20 с игры (7 из 14 из-за дуги), в его активе также 6 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.

Рекорд Карри по передачам в одном матче – 16.

«Голден Стэйт» впервые в сезоне-22/23 победил на выезде (1-8).

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