Стеф Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых в матче с «Рокетс»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог команде одержать первую гостевую победу в сезоне.
В матче с «Рокетс» (127:120) Карри набрал 33 очка и 15 передач при 7 3-очковых.
За 37 минут Стеф реализовал 11 из 20 с игры (7 из 14 из-за дуги), в его активе также 6 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Рекорд Карри по передачам в одном матче – 16.
«Голден Стэйт» впервые в сезоне-22/23 победил на выезде (1-8).
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