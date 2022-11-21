Кайри Ирвинг – о возможной жалобе на отстранение: «Кое-что будет сделано в будущем, но на данный момент даты нет»
Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг ответил на вопрос журналистов о возможной жалобе на отстранение со стороны клуба.
«Бруклин» дисквалифицировал Ирвинга за антисемитский пост, звездный плеймейкер пропустил 8 матчей и вернулся в воскресной встрече с «Гризлис».
«Я оставлю это моей команде юристов, тем воинам, которые меня окружают. Меня окружают сильные люди, мужчины и женщины, которые сделают все возможное, чтобы я и моя семья были защищены, и мы защищаем друг друга. Так что я уверен, что кое-что будет сделано в будущем, но на данный момент даты нет», – заявил Ирвинг.
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