Разыгрывающий «Нетс» ответил на вопрос журналистов о возможной жалобе на отстранение со стороны клуба.

дисквалифицировал Ирвинга за антисемитский пост, звездный плеймейкер пропустил 8 матчей и вернулся в воскресной встрече с «Гризлис».

«Я оставлю это моей команде юристов, тем воинам, которые меня окружают. Меня окружают сильные люди, мужчины и женщины, которые сделают все возможное, чтобы я и моя семья были защищены, и мы защищаем друг друга. Так что я уверен, что кое-что будет сделано в будущем, но на данный момент даты нет», – заявил Ирвинг.

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