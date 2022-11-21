Звездный форвард «Нетс» выразил удовлетворение после победного матча с «Гризлис» (127:115).

«Всегда приятно, когда можно просто сосредоточиться на игре.

Мы понимаем, что за нами пристально следят. Лига становится все популярнее, привлекая много внимания, так что любая мелочь может быть сильно раздута. Так что, если у нас есть возможность думать только об игре и расти как команда, это здорово, и наши поклонники будут только рады. Думаю, вы, журналисты, тоже поддерживаете это. Постараемся проводить как можно больше таких хороших дней и посмотрим, что из этого получится», – заявил Дюрэнт.

Отстраненный за антисемитизм Кайри Ирвинг выполнил все условия возвращения в «Нетс» и сыграл в матче с «Гризлис», набрав 14 очков и 5 передач.

Бен Симмонс выдал лучший матч в сезоне – 22 очка при 11 из 13 с игры, 5 подборов и 8 передач.

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