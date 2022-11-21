Кайри Ирвинг вернулся после 8-матчевой дисквалификации. Набрал 14 очков в победном матче с «Мемфисом»

Разыгрывающий Кайри Ирвинг получил официальное разрешение вернуться в команду после отстранения за публикацию ссылки на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

В воскресенье Кайри вышел в стартовой пятерке в матче с , набрав 14 очков и 5 передач за 26 минут.

«Нетс» победили со счетом 127:115.

«Все здорово, я отлично себя чувствовал. Скучал по товарищам по команде, по тренерскому штабу», – заявил Ирвинг.

Звездный плеймейкер был дисквалифицирован клубом 3 ноября.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют