Энтони Дэвис набрал 30+18 в матче со «Сперс», повторил достижение Бэйлора и О’Нила
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 30 очков и 18 подборов в матче со «Сперс» (123:92).
Дэвис стал третьим баскетболистом в истории «озерников», кому удавалось набирать как минимум 30 очков и 15 подборов в трех встречах подряд.
Энтони повторил достижение легенд клуба Элджина Бэйлора (17 подобных серий) и Шакила О’Нила (3).
Во встречах с «Нетс» и «Пистонс» Дэвис набирал 37+18 и 38+16 соответственно.
«Лейкерс» впервые с января одержали три победы подряд.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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