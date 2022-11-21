Энтони Дэвис набрал 30+18 в матче со «Сперс», повторил достижение Бэйлора и О’Нила

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Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис набрал 30 очков и 18 подборов в матче со «Сперс» (123:92).

Дэвис стал третьим баскетболистом в истории «озерников», кому удавалось набирать как минимум 30 очков и 15 подборов в трех встречах подряд.

Энтони повторил достижение легенд клуба Элджина Бэйлора (17 подобных серий) и Шакила О’Нила (3).

Во встречах с «Нетс» и «Пистонс» Дэвис набирал 37+18 и 38+16 соответственно.

«Лейкерс» впервые с января одержали три победы подряд.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!

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