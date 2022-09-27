Леброн включил себя в топ-5 игроков «Лейкерс» в истории, не внес Карима Абдул-Джаббара

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Джерри Уэст Карим Абдул-Джаббар Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс составил символическую пятерку лучших игроков клуба за все время.

«Я ставлю Мэджика на позицию разыгрывающего, Джерри Уэста – атакующего защитника. Кобе будет на тройке, я – на четверке, а Шак – на пятерке», – заявил Джеймс.

Примечательно, что Леброн не включил в топ-5 прославленного центрового Карима Абдул-Джаббара. Форварду пришлось объяснить свой выбор.

«Чувак, я имею в виду, мне очень нравится Карим. Не могу ничего сказать об этом, но Шак доминирует. Нам нужен большой, потому что я играю на четверке. Энтони Дэвис уже входит в Топ-5? Хорошо, внесите Эй Ди, уберите меня», – сказал Джеймс.

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