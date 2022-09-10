Шакил О’Нил: «Лейкерс» нужны стабильный лидер, снайпер и человек, который будет доставать соперников»

Легендарный игрок ’Нил рассказал, что нужно калифорнийской команде, чтобы бороться за чемпионское звание в новом сезоне.

«Важно, чтобы Леброн и Дэвис были здоровы. Но для победы их должны еще и окружать правильные люди. Обмен Патрика Беверли – хороший шаг, он поможет в защите. Не знаю, что будет делать Расс, как они собираются использовать его. Но им нужны злые ребята вроде Беверли, нужны те, кто может подбирать и бросать. Собственно, это все, что нужно. Все-таки это не ракетостроение.

Вам нужен лидер на площадке, человек, который будет стабильно играть на высоком уровне, в каждом матче, нужен хороший снайпер и человек, который будет выводить из себя соперников, доставать их, залезать им под кожу. Вот и все. Так и выигрываются чемпионаты», – заявил Шак.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?