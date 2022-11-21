«Лейкерс» в воскресенье обыграли «Сперс» со счетом 123:92.

У «озерников» впервые с января одержали три победы подряд. Ранее в домашних матчах были повержены и .

Калифорнийский клуб последние четыре матча провел без , у которого повреждение бедра.

«Лейкерс» повторили худший старт в клубной истории (2-10), но благодаря победной серии поднялись на 14-е место на Западе.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!