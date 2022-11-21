«Лейкерс» впервые с января одержали три победы подряд
«Лейкерс» в воскресенье обыграли «Сперс» со счетом 123:92.
У «озерников» впервые с января одержали три победы подряд. Ранее в домашних матчах были повержены «Бруклин» и «Детройт».
Калифорнийский клуб последние четыре матча провел без Леброна Джеймса, у которого повреждение бедра.
«Лейкерс» повторили худший старт в клубной истории (2-10), но благодаря победной серии поднялись на 14-е место на Западе.
«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!
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