Шакил О’Нил: «Лейкерс» совершили отличный обмен, им нужна защита Беверли»

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Прославленный игрок «Лейкерс» Шакил О’Нил одобрил приобретение командой разыгрывающего Патрика Беверли.

Калифорнийцы заполучили 34-летнего разыгрывающего в обмен на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.

«Это замечательная ситуация для Беверли и «Лейкерс», отличная сделка для них. Вы можете сказать, что он набирает мало очков, поэтому не подходит Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису. Но еще им нужен игрок с такой защитой, как у Беверли. «Лейкерс» заслуживают высшей оценки за этот обмен», – заявил Шак.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)

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