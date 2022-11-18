Кавай Ленард вернулся после 12 пропущенных матчей и набрал 6 очков против «Пистонс»

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Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард записал на свой счет 6 очков за 25 минут в первом для себя матче более чем за три недели, калифорнийская команда обыграла «Пистонс» со счетом 96:91 в Лос-Анджелесе.

Ленард вышел в стартовой пятерке, он реализовал 2 из 8 с игры, добавив 5 подборов и 5 передач.

Кавай принял участие в двух из первых трех матчей нового сезона, выходя со скамейки. Затем он почувствовал дискомфорт в прооперированном ранее правом колене. После этого баскетболист пропустил 12 подряд игр.

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