Звездный форвард записал на свой счет 6 очков за 25 минут в первом для себя матче более чем за три недели, калифорнийская команда обыграла «Пистонс» со счетом 96:91 в Лос-Анджелесе.

Ленард вышел в стартовой пятерке, он реализовал 2 из 8 с игры, добавив 5 подборов и 5 передач.

Кавай принял участие в двух из первых трех матчей нового сезона, выходя со скамейки. Затем он почувствовал дискомфорт в прооперированном ранее правом колене. После этого баскетболист пропустил 12 подряд игр.

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