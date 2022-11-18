Кавай Ленард – о восстановлении: «Это будет длительный процесс»

Звездный форвард записал на свой счет 6 очков за 25 минут в первом для себя матче более чем за три недели, калифорнийская команда обыграла «Пистонс» со счетом 96:91 в Лос-Анджелесе.

Ленард в октябре почувствовал дискомфорт в прооперированном ранее правом колене. После этого баскетболист пропустил 12 подряд игр.

«Здорово вернуться на площадку. Чувствовал себя хорошо.

Это будет длительный процесс. Восстановление после травмы крестообразной связки занимает больше времени, чем один год. Это история на два года», – заявил Ленард.

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