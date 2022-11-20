Эдриан Воджнаровски: «Уорриорз» не будут вносить больших изменений в состав»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что не планирует совершать серьезные обмены в ближайшее время.

«Уорриорз» все еще надеются, что их молодые игроки сделают скачок в этом сезоне, а наберет форму. Они думают, что у них по-прежнему есть время. Они точно не будут вносить больших изменений в состав после всего лишь 15 матчей сезона», – сказал Воджнаровски.

Действующие чемпионы имеют результат 7-9 и находятся на 11-м месте в Западной конференции.

Пул набирает 15,9 очка, 4,5 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч. Перед началом сезона он подписал продление контракта на 4 года и 128 миллионов долларов.

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