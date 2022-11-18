Грег Энтони – о драке между Грином и Пулом: «Это был поворотный момент. «Уорриорз» до сих пор не отошли»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Грег Энтони считает, что инцидент на тренировке «Уорриорз» между Дрэймондом Грином и является причиной неудачного начала сезона для действующих чемпионов.

«Я считаю, что это был поворотный момент. Когда это видео было обнародовано, и все его увидели, ситуация в команде сильно изменилась.

Я думаю, что команда до сих пор не отошла от этого. Они говорят правильные вещи, но настоящим доказательством является их игра на площадке. Они больше не являются сплоченным коллективом. У них больше нет того уровня энергии и доверия, особенно в обороне.

Другие команды с нетерпением ждут возможности сыграть с ними. Такого никогда не было», – сказал Энтони.

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