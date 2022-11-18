Грег Энтони – о драке между Грином и Пулом: «Это был поворотный момент. «Уорриорз» до сих пор не отошли»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Грег Энтони считает, что инцидент на тренировке «Уорриорз» между Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом является причиной неудачного начала сезона для действующих чемпионов.

«Я считаю, что это был поворотный момент. Когда это видео было обнародовано, и все его увидели, ситуация в команде сильно изменилась.

Я думаю, что команда до сих пор не отошла от этого. Они говорят правильные вещи, но настоящим доказательством является их игра на площадке. Они больше не являются сплоченным коллективом. У них больше нет того уровня энергии и доверия, особенно в обороне.

Другие команды с нетерпением ждут возможности сыграть с ними. Такого никогда не было», – сказал Энтони.

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