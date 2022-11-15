Джордан Пул набрал 36 очков в матче с «Сан-Антонио»

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Защитник «Уорриорз» Джордан Пул стал самым результативным игроком матча против «Сан-Антонио» (132:95).

Пул заменил в стартовой пятерке пропускавшего игру Клэя Томпсона и набрал 36 очков.

За 29 минут Пул реализовал 13 из 20 с игры (5 из 10 из-за дуги) и 5 из 6 с линии. В его активе также 2 подбора, 2 передачи и 3 перехвата.

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