Тренер клуба НБА: «Уорриорз» не знают, что делать с Уайзменом»

Тренер одной из команд НБА считает, что центровой не подходит .

«Он не справлялся. Он не мог выходить на площадку вместе с Дрэймондом Грином, потому что так против них очень легко защищаться. При этом он не был достаточно хорош, чтобы стать лидером второй пятерки. Думаю, они не знают, что с ним делать. В G-лиге он хотя бы будет играть.

Он столкнулся с тем, что играть за эту команду тяжело. Нужно ставить очень много заслонов, постоянно думать о своей позиции на площадке. Он должен понимать, когда бросать по кольцу, а когда пойти и поставить еще один заслон. Он вынужден заново учиться тому, как играет центровой», – заявил анонимный тренер.

Уаймен полностью пропустил сезон-2020/21 из-за травмы. В нынешнем регулярном чемпионате он провел за «Уорриорз» 11 матчей, набирая в среднем 6,8 очка и 3,8 подбора.

Недавно второй номер драфта-2020 был отправлен в Лигу развития на продолжительное время.

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