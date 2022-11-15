Джеймс Уайзмен – о G-лиге: «Не рассматриваю это как понижение в классе»

Центровой прокомментировал решение главного тренера команды отправить его в G-лигу.

«Не рассматриваю это как понижение в классе. Просто буду готов играть там», – сказал Уайзмен.

Второй номер драфта-2020 пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. На старте нынешнего регулярного чемпионата он набирает 6,8 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога