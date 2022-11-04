Форвард «Уорриорз» раскритиковал молодых игроков команды после поражения от «Мэджик» (129:130), которое стало для действующих чемпионов четвертым подряд.

«В этом совершенно точно есть вина некоторых из наших молодых игроков, хотя их вина не больше нашей.

Но я не могу снимать с них вину. Они должны стать лучше», – заявил Грин.

Перед началом сезона Грин подрался с 23-летним защитником . Управленец НБА высказывал мнение, что инцидент может привести к расколу между молодежью и опытными игроками действующих чемпионов.

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