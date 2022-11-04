Дрэймонд Грин – после 4-го поражения подряд: «В этом есть вина молодых игроков. Они должны стать лучше»

Теги Голден Стэйт Орландо НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Джеймс Уайзмен Джонатан Куминга Мозес Муди Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал молодых игроков команды после поражения от «Мэджик» (129:130), которое стало для действующих чемпионов четвертым подряд.

«В этом совершенно точно есть вина некоторых из наших молодых игроков, хотя их вина не больше нашей.

Но я не могу снимать с них вину. Они должны стать лучше», – заявил Грин.

Перед началом сезона Грин подрался с 23-летним защитником Джорданом Пулом. Управленец НБА высказывал мнение, что инцидент может привести к расколу между молодежью и опытными игроками действующих чемпионов.

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