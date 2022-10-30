Джеймс Уайзмен: «Когда в первый раз получил травму, так сильно плакал, что даже не смог добраться до маминой квартиры»

Центровой «Голден Стэйт» в интервью Uproxx рассказал о своих переживаниях после травмы, которую он получил в дебютном сезоне в .

«Когда в первый раз получил травму, так сильно плакал, что даже не смог добраться до маминой квартиры. Маме пришлось нести меня домой.

Я был просто раздавлен. Я часто плакал по ночам, зачастую у меня возникали такие мысли, как…» — игрок замолчал на минуту.

«Хотел бы я, чтобы все было иначе», – признался Уайзмен.

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