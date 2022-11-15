«Уорриорз» отправят Джеймса Уайзмена в G-лигу

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«Уорриорз» отправят центрового Джеймса Уайзмена в Лигу развития.

В матче с «Сан-Антонио» (132:95) в понедельник Уайзмен отыграл 9 минут, набрав 2 очка, 3 подбора и 2 передачи.

«Завтра Уайзмен отправится в «Санта-Круз». Мы продержим его там какое-то время, чтобы он хорошо потренировался и получил игровую практику. Это не будет одна игра и возвращение. Хотим дать ему дней десять, что-то в этом духе», – заявил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

Второй номер драфта-2020 пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.

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