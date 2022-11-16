Лука Дончич – о победном трехочковом: «Мне немного повезло»

Разыгрывающий прокомментировал свой победный трехочковый в матче против (103:101).

«Мне немного повезло.

Мяч каким-то образом оказался у меня. Я просто бросил, и мяч попал в кольцо. Мне немного повезло, но мы выиграли этот матч», – признался Дончич.

Словенец не исключает, что может получить выходной в ближайшие дни.

«Посмотрим. Думаю завтра мы с тренером примем решение. Я давно играю, почти без перерывов. Посмотрим завтра. После двух матчей за два дня очень устал. Но сейчас чувствую себя прекрасно», – сказал Дончич.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3