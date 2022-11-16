Лука Дончич – о победном трехочковом: «Мне немного повезло»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич прокомментировал свой победный трехочковый в матче против «Клипперс» (103:101).
«Мне немного повезло.
Мяч каким-то образом оказался у меня. Я просто бросил, и мяч попал в кольцо. Мне немного повезло, но мы выиграли этот матч», – признался Дончич.
Словенец не исключает, что может получить выходной в ближайшие дни.
«Посмотрим. Думаю завтра мы с тренером примем решение. Я давно играю, почти без перерывов. Посмотрим завтра. После двух матчей за два дня очень устал. Но сейчас чувствую себя прекрасно», – сказал Дончич.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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