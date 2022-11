Лука Дончич – о жесте после победного броска: «Не знаю, почему я это сделал. Я не пытался заткнуть наших болельщиков»

Звездный разыгрывающий не может объяснить, почему приложил указательный палец к губам после победного трехочкового в домашнем матче против «Клипперс» (103:101).

«Я хотел отпраздновать попадание.

Я не пытался заткнуть наших болельщиков, так что даже не знаю, почему я это сделал», – признался игрок после матча.

Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 35 очков. Также на его счету 11 подборов, 5 передач и 4 перехвата.

