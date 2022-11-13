Лука Дончич – 6-й игрок в истории НБА, сделавший четыре трипл-дабла с 40+ очками

Разыгрывающий стал шестым игроком в истории , который сделал как минимум четыре трипл-дабла с 40+ очками.

В карьере легендарного Оскара Робертсона было 22 таких трипл-дабла. сделал 16, Расселл Уэстбрук – 13, Уилт Чемберлен – 7, – 6.

В субботнем матче против «Портленда» (117:112) Дончич оформил свой третий трипл-дабла в нынешнем сезоне – 42 очка, 13 подборов и 10 передач.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3