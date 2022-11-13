Лука Дончич – 6-й игрок в истории НБА, сделавший четыре трипл-дабла с 40+ очками
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал шестым игроком в истории НБА, который сделал как минимум четыре трипл-дабла с 40+ очками.
В карьере легендарного Оскара Робертсона было 22 таких трипл-дабла. Джеймс Харден сделал 16, Расселл Уэстбрук – 13, Уилт Чемберлен – 7, Леброн Джеймс – 6.
В субботнем матче против «Портленда» (117:112) Дончич оформил свой третий трипл-дабла в нынешнем сезоне – 42 очка, 13 подборов и 10 передач.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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