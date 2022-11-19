Джа Морэнт не смог доиграть матч из-за травмы голеностопа
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил травму левого голеностопа в концовке матча с «Оклахомой» (121:110).
На последних минутах Морэнт неудачно поставил ногу после попытки поразить кольцо из трехсекундной. В этот момент у него случился легкий контакт с ногой игрока «Тандер» Лугенца Дорта.
Морэнт отправился в раздевалке с посторонней помощью. На его счету было 19 очков, 7 подборов и 11 передач.
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