Джа Морэнт забил сверху через Си Джей Макколлума, переложив мяч с правой руки на левую

Звездный разыгрывающий во время матча против «Нового Орлеана» (102:113) исполнил красивый данк через .

За пять минут до конца третьей четверти Морэнт прошел к кольцу, выпрыгнул, в воздухе переложил мяч с правой руки на левую и, облетев Макколлума, вколотил сверху.

Морэнт стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков и сделав 8 подборов.

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