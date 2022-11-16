Джа Морэнт завершил первую четверть матча точным броском с середины площадки

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Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт завершил первую четверть матча против «Нового Орлеана» точным броском с середины площадки.

За 2,6 секунды до конца четверти Джон Кончар ввел мяч из-за лицевой передачей на Морэнта. Защитник дошел до центральной линии и за 1,5 секунды до конца выпустил мяч по кольцу.

«Гризлис» проиграли «Пеликанс» со счетом 102:113. Морэнт стал самым результативными игроком встречи, набрав 36 очков.

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