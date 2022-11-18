Эксперт Тим Бонтемпс высоко оценил уровень разыгрывающего «Тандер» Шэя Гилджес-Александера.

«Недавно мы обсуждали, как хорош . Возможно, лучше Морэнта.

Шэй – один из лучших игроков лиги, а еще он самый недооцененный игрок лиги, потому что играет за «Оклахому», за которой уже пару лет как никто не следит, ведь они не стремятся побеждать. Но Шэй от этого не перестает быть одним из лучших игроков НБА, он выдал исторический старт сезона и за ним очень интересно наблюдать», – заявил Бонтемпс.

Гилджес-Александер на старте сезона набирает 32,3 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи в среднем за игру, «Тандер» с результатом 7-8 идут 11-ми на Западе.

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