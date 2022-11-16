Джа Морэнт и Хосе Альварадо обменялись жестами «слишком маленький»
Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо в середине второй четверти матча против «Мемфиса» прошел под кольцо и исполнил лэй-ап с сопротивлением Джа Морэнта, после чего показал трибунам жест «слишком маленький».
Морэнт в ответной атаке забросил флоутер через Альварадо и показал аналогичный жест. После этого игроки обменялись парой фраз.
Матч закончился победой «Пеликанс» – 113:102. Альварадо набрал 12 очков и сделал 6 передач. Морэнт стал самым результативным игроком встречи с 36 очками.
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