Джа Морэнт и Хосе Альварадо обменялись жестами «слишком маленький»

Разыгрывающий «Нового Орлеана» в середине второй четверти матча против прошел под кольцо и исполнил лэй-ап с сопротивлением , после чего показал трибунам жест «слишком маленький».

Морэнт в ответной атаке забросил флоутер через Альварадо и показал аналогичный жест. После этого игроки обменялись парой фраз.

Матч закончился победой «Пеликанс» – 113:102. Альварадо набрал 12 очков и сделал 6 передач. Морэнт стал самым результативным игроком встречи с 36 очками.

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