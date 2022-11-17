Лука Дончич получит отдых в матче с «Рокетс»
Лидер «Далласа» Лука Дончич не примет участия в сегодняшнем матче против «Хьюстона».
«Маверикс» проведут вторую встречу за два дня. Дончич получит отдых и пропустит первый матч в нынешнем регулярном чемпионате.
На старте сезона словенец набирает 34,4 очка, 7,8 передачи, 8,8 подбора и 2,1 перехвата в среднем за игру. «Даллас» имеет результат 8-5.
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
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