Лука Дончич получит отдых в матче с «Рокетс»

Теги Даллас Хьюстон НБА Лука Дончич Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич не примет участия в сегодняшнем матче против «Хьюстона».

«Маверикс» проведут вторую встречу за два дня. Дончич получит отдых и пропустит первый матч в нынешнем регулярном чемпионате.

На старте сезона словенец набирает 34,4 очка, 7,8 передачи, 8,8 подбора и 2,1 перехвата в среднем за игру. «Даллас» имеет результат 8-5.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные