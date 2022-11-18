Дончич возглавил рейтинг претендентов на награду MVP. Тейтум – второй, Яннис – третий

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Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2022/23. Рейтинг не влияет на итоговое определение победителя.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо опустился на третье место, уступив первую строчку Луке Дончичу («Даллас»). Джейсон Тейтум поднялся на второе место.

Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») вошли в десятку лидеров.

Топ-10 претендентов на награду MVP сезона-2022/23:

1. Лука Дончич, «Даллас» (место на прошлой неделе – 2)

2. Джейсон Тейтум, «Бостон» (3)

3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» (1)

4. Никола Йокич, «Денвер» (7)

5. Джа Морэнт, «Мемфис» (5)

6. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия» (не входил в Топ-10)

7. Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома» (не входил в Топ-10)

8. Девин Букер, «Финикс» (6)

9. Донован Митчелл, «Кливленд» (4)

10. Стефен Карри, «Голден Стэйт» (10)

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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