Яннис, Зайон и Гилджес-Александер лидируют в НБА по очкам, набранным в «краске»

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Форварды Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»), а также разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») входят в Топ-3 сезона НБА по очкам, набранным из трехсекундной зоны.

Лидеры сезона НБА по среднему количеству очков в «краске» за игру:

1. Яннис Адетокумбо, 18,2 очка

2. Зайон Уильямсон, 17,5

3. Шэй Гиджес-Александер, 17,1

4. Энтони Дэвис, 16,7

5. Лука Дончич, 16,5

6. Джа Морэнт, 14,9

7. Леброн Джеймс, 14,6

8. Джоэл Эмбиид, 13,4

9. Никола Йокич, 13,0

10. Бэм Адебайо, 13,0

11. Де’Аарон Фокс, 12,8

12. Франц Вагнер, 12,1

13. Паоло Банкеро, 11,8

14. Паскаль Сиакам, 11,8

15. Якоб Пелтль, 11,7.

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