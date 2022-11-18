Яннис, Зайон и Гилджес-Александер лидируют в НБА по очкам, набранным в «краске»

Форварды Яннис Адетокумбо ( ) и Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»), а также разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») входят в Топ-3 сезона по очкам, набранным из трехсекундной зоны.

Лидеры сезона НБА по среднему количеству очков в «краске» за игру:

1. Яннис Адетокумбо, 18,2 очка

2. Зайон Уильямсон, 17,5

3. Шэй Гиджес-Александер, 17,1

4. , 16,7

5. , 16,5

6. Джа Морэнт, 14,9

7. , 14,6

8. Джоэл Эмбиид, 13,4

9. Никола Йокич, 13,0

10. Бэм Адебайо, 13,0

11. Де’Аарон Фокс, 12,8

12. Франц Вагнер, 12,1

13. Паоло Банкеро, 11,8

14. Паскаль Сиакам, 11,8

15. Якоб Пелтль, 11,7.