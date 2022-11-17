«Никс» проявляют интерес к Джею Краудеру
«Нью-Йорк» входит в число команд, проявляющих интерес к форварду «Финикса» Джею Краудеру, сообщает Hoops Wire.
Ранее сообщалось, что в приобретении 32-летнего форварда заинтересованы «Майами» и «Милуоки».
Как сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Финикс» близок к заключению трехсторонней сделки с участием Краудера.
Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.
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