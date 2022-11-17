Стефен Карри: «Проигрыш станет привычкой, если не разберемся с этим»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» после поражения от (119:130) предупредил команду, что нельзя допустить, чтобы проигрыш вошел в привычку.

«Сейчас нам приходится тяжело, если быть честным. Мы должны понимать, что будет очень сложно выкарабкаться из ситуации, в которой мы находимся, потому что есть много проблем. Но нет ничего, чего бы мы не могли преодолеть.

Проигрыш станет привычкой, если не разберемся с этим», – сказал Карри.

«Уорриорз» проиграли восемь гостевых матчей подряд.

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