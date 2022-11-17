Карри сравнялся с Джорданом по количеству матчей с 50 очками после 30 лет
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри в шестой раз набрал 50+ очков за матч после того, как ему исполнилось 30 лет, и сравнялся по этому показателю с Майклом Джорданом.
Единственным игроком в истории НБА, у которого было больше таких матчей после 30 лет, является Уилт Чемберлен (7), сообщает ESPN Stats & Info.
Карри набрал 50 очков в выездном матче с «Санз» (119:130). Лидер «Уорриорз» добрался до отметки в 50 очков в одном матче в 11-й раз за карьеру.
Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?
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