Карри сравнялся с Джорданом по количеству матчей с 50 очками после 30 лет

Разыгрывающий в шестой раз набрал 50+ очков за матч после того, как ему исполнилось 30 лет, и сравнялся по этому показателю с .

Единственным игроком в истории , у которого было больше таких матчей после 30 лет, является (7), сообщает ESPN Stats & Info.

Карри набрал 50 очков в выездном матче с «Санз» (119:130). Лидер «Уорриорз» добрался до отметки в 50 очков в одном матче в 11-й раз за карьеру.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?