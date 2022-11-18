Инсайдер Марк Спирс: «Де’Аарон Фокс не собирается просить обмен, несмотря на смену агентства»

Инсайдер ESPN Марк Спирс рассказал о ситуации разыгрывающего Де’Аарона Фокса в .

Де’Аарон недавно заключил соглашение с агентством Klutch Sports, которым руководит близкий друг и агент Леброна Джеймса Рич Пол.

«Де’Аарон Фокс не собирается просить обмен, несмотря на смену агентства. Ему нравится город и болельщики, нравится, как к нему относятся в клубе. Он хочет принести Сакраменто победы.

Он не просит обмен. Мне кажется, да, подобные переживания возникли, но Фокс не собирается уходить. Это напоминает историю Дэйма в «Портленде». Он хочет построить нечто особенное со своей командой», – рассказал Спирс.

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